إعلان الفائزين في المسابقة العالمية للألعاب بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إنفيديا الشرق الأوسط، بالشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية ومعهد SAE دبي، أسماء الفائزين بمسابقة Global Game Jam 2024 العالمية في الإمارات والتي أقيمت في مجمع ياس للإبداع في twofour54 بأبوظبي. وتنافس أكثر من 60 مطوراً للألعاب من أنحاء الدولة في الفعالية العالمية التي شاركت فيها الفرق على مدى 48 ساعة لابتكار لعبة تتمحور حول موضوع محدد. وكان موضوع العام الحالي «اجعلني اضحك»، وطور الفريق الفائز لعبة Crash and Cash التي يحاول فيها اللاعبون الحصول على أكبر مبلغ من تعويضات التأمين بعد صدمهم بالسيارات.

وتألف الفريق الفائز من جيف تايلر (مصمم اللعبة) وفيشنو رافيندران (مطور اللعبة) ليحصل كل منهما على جهاز الحاسوب المحمول GeForce RTX 40 Series، وهي الجائزة الكبرى المقدمة من إنفيديا الشرق الأوسط. وساعدت الفعالية على جمع نخبة من مطوري ومصممي الألعاب الموهوبين لاستعراض مهاراتهم وموهبتهم في ابتكار الألعاب المتفردة، حيث حققت Game Jam نجاحاً هائلاً هذا العام، وأكدت التزامها بتشجيع النمو المستمر في قطاع الألعاب بالمنطقة كما ساعدت الفعالية المشاركين على التواصل في ما بينهم ومشاركة معارفهم ومهاراتهم في بيئة تعاونية داعمة.

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