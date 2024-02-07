المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية تفتتح مكتباً لها في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية، الرابطة العالمية لقطاع الوجهات الترفيهية، عن اختتام افتتاح مكتب في دبي. جاء ذلك خلال فعاليات قمة التجارة في الشرق الأوسط للوجهات والمدن الترفيهية، التي أُقيمت في جزيرة ياس بأبوظبي.

وشهدت القمة حضور أكثر من 400 مشارك و45 جهة عارضة، كما استضافت مجموعة من الجلسات التعليمية المُلهمة على مدى يومين بمشاركة 27 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

وأتاحت القمة لقادة القطاع من الشركات المرموقة حول العالم الاطلاع على استراتيجيات مبتكرة في مجال تطوير الوجهات وإدارتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا الضيوف، بما يسهم في تعزيز النمو المتواصل الذي يشهده قطاع المدن والوجهات الترفيهية في المنطقة.

وألقى محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، الكلمة الترحيبية للقمة. وشملت قائمة المتحدثين سكوت أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة ميرلين إنترتينمنتس، وأحمد حسين، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه، ودون بوتس، رئيس قطاع المدن والوجهات الترفيهية في شركة القدية للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من قادة القطاع من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وناشونال أكواريوم أبوظبي - القناة، ومنتجعات أتلانتس، وماجد الفطيم، ومشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، وغيرها الكثير.

وشهدت القمة عقد سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية لمناقشة أبرز المواضيع والتوجهات الحالية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والوجهات الترفيهية المبتكرة.

كما اختبر الزوار مجموعة من الجولات التعليمية، حيث استمتعوا بالوجهات والمدن الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس، ما أتاح لهم اكتساب رؤى قيّمة عن العمليات الإبداعية والتشغيلية في هذه الوجهات الرائدة. وحظي الحضور بفرصة زيارة سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي التي تم افتتاحها أخيراً، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتر.

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