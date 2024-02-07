1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 562 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 319.88 مليون درهم، و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 882.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 12.28 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة، بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25.34 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3، بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 94.22 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم، بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.2 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10.8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 106.52 ملايين درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 59.54 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة، بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم.

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