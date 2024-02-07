67 مليار درهم إنفاق الجيل إكس بالإمارات على السفر

المصدر: دبي - البيان

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يسلط معرض «سوق السفر العربي 2024» الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التوقعات بخصوص نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق الـ 40 عاماً.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) والتي يوجد مقرها في مدينة نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ (الجيل X) تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط التقرير الضوء على أبرز الأسباب التي توضح هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو في المنطقة، وخصوصاً في أسواق الإمارات والسعودية.

ويشير التقرير إلى أن إنفاق هذه الشريحة (الجيل إكس) في الإمارات يقدر بنحو 18.2 مليار دولار (نحو 67 مليار درهم) أي 60% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج والتي ستصل إلى 30.5 مليار دولار (حوالي 112.2 مليار درهم) بحلول عام 2028، بينما يقدر إنفاق هذه الشريحة في السعودية بنحو 11.1 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من السعودية والتي ستصل لنحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028.

وقالت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي: «هناك نسبة كبيرة ضمن هذه الشريحة التي تتراوح بين 43 إلى 58 عاماً ممن يشغلون مناصب عليا في شركاتهم، ما يجعل منهم أكثر ميلاً إلى السفر بانتظام في رحلات عمل إلى الخارج. كما يتمتع الكثير منهم بقدرة إنفاق كبيرة. ويشمل ذلك أيضاً رواد الأعمال الناجحين في هذه المرحلة من حياتهم المهنية ممن أصبحوا قادرين على السفر بشكل متكرر وتحمل تكاليف السفر بسهولة».

وأضاف كيرتس: «مع بدء هذا الجيل في التقدم في السن والوصول إلى مرحلة التقاعد، فمن الطبيعي أن يصبح جيل الألفية الحالي الأكثر هيمنة على حصة سوق السفر الخارجي في العقد المقبل».

وجهات رئيسية

وتشمل الوجهات الرئيسية للمسافرين من دول التعاون المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.

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