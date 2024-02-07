اقتصادية عجمان تختتم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

المصدر: عجمان - وام

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اختتمت اقتصادية عجمان، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، الذي أقيم في مركز عجمان الإبداعي، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب، الذي نظم «مختبر الشباب»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وحقق الأسبوع نجاحاً واسعاً، وشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين والجمهور، الذين أعربوا عن شكرهم للدائرة، ولمجلس شباب عجمان، ولجميع الجهات الحكومية المشاركة، التي ساهمت في تنظيم الأسبوع. وتضمن أسبوع ريادة الأعمال عدداً من الفعاليات، إضافة إلى معرض لأصحاب المشاريع، شارك فيه 15 رائد أعمال من منتسبي برنامجي تعزيز وريادة، و18 مشروعاً ضمن برنامج التاجر الصغير، بالتعاون مع مدرسة الحكمة، كما نظمت خلاله ورش عمل متنوعة، وبمحاور مختلفة، بإجمالي 11 ورشة عمل، استهدفت جميع المشاركين من أصحاب المشاريع وموظفي حكومة عجمان والجمهور.

كما شهد مختبر الشباب، الذي تم تنفيذه من قبل مجلس عجمان للشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، وبالتعاون مع الدائرة، العديد من الجلسات الحوارية، التي سلطت الضوء على قصص نجاحات مختلفة للشباب، نقلوا خلالها خبراتهم لشباب المختبر.

وأكد عبد الله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، حرص الدائرة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى المجالات والطرق، موضحاً أن الأسبوع شهد الإعلان عن إطلاق أول حاضنة أعمال، بالتعاون مع جامعة عجمان، متضمنة 50 مشروعاً، دعماً لريادة وتمكين الرواد من إدارة مشاريعهم، من خلال تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، بإعطائهم الدورات التدريبية والورش التي تصقل مهاراتهم، وتمكنهم من تطوير مشروعاتهم التجارية.

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