«مالية استشاري الشارقة» تطلع على أنشطة «الإنماء التجاري والسياحي»

المصدر: الشارقة - وام

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بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مختلف الأنشطة والفعاليات التجارية والسياحية في إمارة الشارقة والجهود المبذولة لتطوير تلك القطاعات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، وذلك خلال زيارتها أمس لمقر هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

ترأس وفد المجلس من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية راشد عبدالله بن هويدن رئيس اللجنة، بحضور أعضائها وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس، فيما استقبلت اللجنة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي ومعاونيه والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة وعدد من المسؤولين بالهيئة.

وأشار راشد بن هويدن إلى أن الزيارة تأتي في إطار استعداد اللجنة لمناقشة سياسة الهيئة خلال جلسة تعقد بنهاية فبراير للاطلاع على مختلف البرامج والخطط وإعداد المحاور التي من شأنها أن تمكن وتعين الهيئة على أداء دورها وما تضطلع به من مسؤوليات في دعم القطاع السياحي.

وأكد خالد المدفع أهمية الجهود التي تبذلها لجنة الشؤون المالية بالمجلس من حرص على تعزيز تنافسية إمارة الشارقة في كافة القطاعات، مطلعاً أعضاء اللجنة على مختلف جهود الهيئة وبرامجها في زيادة الوعي بمنتج الشارقة السياحي وجعل الإمارة وجهة مميزة للزوار.

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