إطلاق المرحلة الثانية لنشر الوعي بضريبة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وتوفير الدعم المعرفي المستمر للخاضعين للضريبة، في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي تتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل الفئات.

وافتتح خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة العمل الأولى التي عُقدت في أبوظبي ، وخُصِّصت لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت «التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات»، وحضرها عدد من المسؤولين، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 265 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز