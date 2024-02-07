«مناورات سيبرانية» في اتحاد مصارف الإمارات لحماية القطاع المالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، النسخة الثالثة لفعالية «المناورات السيبرانية 2024»، التي تأتي ضمن جهود ومبادرات اتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عدد من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.

وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت من أجل تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «نواصل في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي.

ويؤكد تنظيمنا لهذه المناورات السيبرانية حرصنا على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة».

وأضاف: «بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية المناورات السيبرانية التي قمنا بتنظيمها في أكتوبر 2022، أدركت الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية أهمية هذه الفعالية في دراسة المخاطر والتهديدات المحتملة والاستعداد لها عبر تطوير نظم الحماية الإلكترونية، خصوصاً مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

كذلك تمثل المشاركة الواسعة في هذه الفعالية حرص المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد على توفير بيئة آمنة ومتطورة عبر فعاليات وبرامج تدريبية يقوم بها مصارفنا الأعضاء توفر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على معرفة الجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، الذي يشكل ركيزة مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مصرفي ومالي رائد في المنطقة».

وأكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية وجاهزية القطاع المصرفي في التصدي للهجمات السيبرانية.

وقال: «في ضوء التطور المستمر للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تعقيداً وتنوعاً. فلذا لابد من التعاون وتسخير كل الجهود والقدرات لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية النظام المالي واستقراره. وتعكس فعالية المناورات السيبرانية 2024 تكاتف القطاع المصرفي لرفع مستوى كفاءة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة».

ويأتي تركيز اتحاد مصارف الإمارات على تطوير كل القدرات في حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال، التي أصبحت أكثر تعقيداً وتحديداً لأهدافها.

وفي سياق مبادراته لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في بيئة آمنة، يقوم اتحاد مصارف الإمارات بتنظيم عدد من الفعاليات والحملات، مثل المناورات السيبرانية هذه، والحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، والتي تسهم كلها في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال.

كما قامت لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات (التابعتان لاتحاد مصارف الإمارات) في الآونة الأخيرة بتنظيم فعالية أخرى لاستشراف التهديدات المستقبلية (Threatcasting) بالتعاون مع شركة «ماستر كارد»، وذلك للتعرف على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها.

حماية

وأكد المدير العام للاتحاد أهمية هذه الفعاليات في وضع الحلول الملائمة لمنع الاحتيال ومواكبة التغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء، فضلاً عن تعزيز المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل.

وشملت قائمة البنوك والمؤسسات المالية التي شاركت في النسخة الثالثة من فعالية المناورات السيبرانية 2024 كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي المتحد، و«نتورك انترناشيونال»، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الآخرين الذي حضروا الفعالية بصفة مراقبين.

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