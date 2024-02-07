«الدار» تستثمر 5 مليارات درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم «الدار العقارية» استثمار 5 مليارات درهم لتطوير مجموعة من الأصول المدرة للدخل ضمن وجهات رئيسة في أبوظبي. وسيتم تطوير الأصول، التي ستحتفظ بها «الدار» في المحفظة الاستثمارية للشركة، على مراحل عدة بين عامي 2025 و2027.

ونظراً للطلب القوي على قطاع المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي، ستقوم «الدار» في إطار برنامجها الاستثماري بتطوير أصول تجارية جديدة في ثلاث وجهات رئيسية هي جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الماريه.

وتشمل هذه الأصول برجاً مكتبياً جديداً مكوناً من 12 طابقاً يجري تطويره حالياً بجوار فنادق ياس بلازا في جزيرة ياس، ومن المتوقع تسليمه في عام 2025. ويضم المشروع مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 25.000 متر مربع، بما في ذلك مساحات تجزئة، ويتميز تصميمه بطابع معياري يتيح مرونة في تقسيم المساحة المكتبية بما يتناسب مع متطلبات المستأجرين.

وفي جزيرة السعديات، ستقوم «الدار» بتطوير مجمع أعمال بمساحة جديدة قابلة للتأجير تبلغ 26.000 متر مربع تقريباً في مشروع السعديات جروف، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يقع في قلب المنطقة الثقافية في أبوظبي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2027، ويضم أربعة مبان مكونة من مكاتب تجارية من الفئة الممتازة.

وستوسع «الدار» نطاق شراكتها مع شركة مبادلة للاستثمار من خلال إضافة برج تجاري ثاني من الفئة الممتازة ضمن المركز المالي في جزيرة الماريه بأبوظبي، بالإضافة إلى البرج المكتبي المؤلف من 37 طابقاً والذي تم الإعلان عنه في عام 2023.

وسيسهم هذا المشروع المشترك بمجرد اكتماله في الربع الثالث من عام 2027، في توفير مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 98.000 متر مربع في الموقع، بالإضافة إلى تعزيز توافر المساحات المكتبية من الفئة الممتازة داخل سوق أبوظبي العالمي.

وإجمالاً، ستسهم مشاريع «الدار» التجارية الجديدة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الماريه في زيادة المساحة الإجمالية التجارية القابلة للتأجير بنسبة 31% لتبلغ 549.000 متر مربع. ويبلغ معدل الإشغال ضمن محفظة الدار من العقارات التجارية 95%، مع ارتفاع سريع في معدل الإشغال المسجل في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، حيث بلغت 96% في نهاية عام 2023.

وعلى صعيد أصول التجزئة، تعمل «الدار» على تطوير 78.000 متر مربع من إجمالي مساحات التجزئة التجريبية القابلة للتأجير في مشروع السعديات جروف بما في ذلك وجهة تسوق مركزية، وشارعي تجزئة، ومساحات تجزئة مجتمعية.

وفي المجتمعات الرئيسية الأخرى في أبوظبي كمشروع «سعديات لاغونز»، و«نويا»، و«ياس غولف كوليكشن»، ستقوم «الدار» بتطوير أصول تجزئة مجتمعية سيتم تشغيلها وفق عمليات التسليم المرحلية لكل مشروع.

ويأتي التوسع في محفظة التجزئة، والتي تستفيد من نسبة إشغال قوية تبلغ 91% حتى نهاية عام 2023، بعد استثمارات الدار الأخيرة التي تهدف إلى إعادة تصور تجربة التجزئة في «ياس مول»، و«الحمرا مول»، و«الجيمي مول».

وستقوم «الدار»، ضمن محفظتها من الأصول الفندقية، بمباشرة عمليات تطوير وإدارة فندق نوبو الجديد في جزيرة السعديات، ويضم 127 وحدة سكنية، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2027.

وبمجرد الانتهاء من تطوير الأصول، ستكون جزءاً من محفظة شركة «الدار للاستثمار العقاري» التي تضم وحدة إدارة الأصول العقارية المدرة للإيرادات التابعة لمجموعة الدار وقيمتها 25 مليار درهم.

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