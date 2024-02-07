سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4150 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.563 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.853 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و709.5 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و350.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 404 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.7 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4150 نقطة أمس، بدعم قطاعي السلع الاستهلاكية والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق عند 4153.74 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 1.8 %.

وتصدر سهما «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 125.9 مليون درهم، بنسبة 35.9 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 350.5 مليون درهم.

وقفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 7 أسهم بالسوق مرتفعاً 14.7 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «الإمارات ريم للاستثمار» 1.7 %، و«الإثمار القابضة» 1.5 %، و«بنك السلام - البحرين» 1.46 %، و«تيكوم» 0.36%، و«دو» 0.2 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 506.5 آلاف درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 122.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 121.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9332.07 نقطة، متراجعاً 1.02 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 220.2 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 100.1 مليون درهم مرتفعاً 1 %، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.4 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «إي أس جي» 4.4 %، والخليج للمشاريع الطبية 3.7 %، و«رابكو للاستثمار» 3.45 %، و«حياة للتأمين» 1.98 %.

إفصاحات

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 فبراير 2024. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، إلى جانب أمور اعتيادية، وما يستجد من أعمال الشركة.

دعا مجلس إدارة بنك المشرق، الجمعية العمومية للتصويت على مقترح مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 185 % عن عام 2023، وذلك يوم 7 مارس 2024. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشار البنك إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية.

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