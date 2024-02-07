أبوظبي تستضيف المؤتمر السنوي الثاني لـ«إعادة الهيكلة المالية» 19 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد سوق أبوظبي العالمي لاستضافة «المؤتمر السنوي الثاني لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024 بمقر سوق أبوظبي العالمي بمدينة أبوظبي، حيث يجمع الحدث نخبة من أبرز الخبراء والمختصين العالميين في مجال إعادة الهيكلة؛ لمناقشة استراتيجيات المعالجة الفعالة لحالات إعسار الشركات المتزايدة في المنطقة والناتجة عن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وفي ظل ما تشير إليه التقارير من وصول نسبة التخلف عن السداد على المستوى العالمي في سندات وقروض الشركات التي يتم تداولها عند مستويات متعثرة، والتي تزيد قيمتها حاليًا عن 590 مليار دولار، إلى 15%؛ الأمر الذي يبرز التأثيرات والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد العالمي.

يهدف المؤتمر؛ الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي وينعقد في إطار شراكة استراتيجية مع لجنة الإفلاس بالمملكة العربية السعودية «إيسار» ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ إلى إعداد البنوك والشركات في المنطقة للتعامل بفعالية مع الموجة الحالية من حالات الإفلاس وحالات التخلف عن السداد التي تلوح في الأفق مع تباطؤ النمو العالمي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

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