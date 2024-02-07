دبي تستضيف تجمع الخبراء الماليين في مؤتمر «إيكو ليرن» مارس المقبل

المصدر: دبي- البيان

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تزامناً مع أسبوع المال العالمي 2024 في دبي، تستضيف دبي مؤتمر «إيكو ليرن» مارس المقبل، الذي يجمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في الاستشارات المالية، لمناقشة أبرز التحديات وسبل دعم نمو قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات، وترسيخ الثقافة المالية في جميع فئات المجتمع والتركيز على التفكير بالمستقبل واتخاذ القرارات المالية الذكية، ويهدف المؤتمر الأول من نوعه في الإمارات إلى تسليط الضوء على أهم المواضيع في القطاعات الاقتصادية والتجارية المحلية.

ويركز الحدث على عدد من أهم المواضيع في مجالات تحفيز الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم وسبل تعزيز الثقافة المالية والصحة النفسية والتنمية البشرية للأفراد، بمشاركة 250 خبيراً حضورياً و 500 متخصص بالمشاركة الافتراضية (عن بعد) من رواد الأعمال والخبراء في قطاع المال، وقد شهد المؤتمر في دورته السابقة العام الماضي نجاحاً في لبنان، ويقام المؤتمر بتنظيم عبد الله حرفوش الخبير في التوجيه المالي والاقتصادي والاستثماري ومؤسس شركة (AH) للاستشارات المالية.

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