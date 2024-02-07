«الخليج للملاحة» تؤكد عدم وجود أي أخبار جوهرية تؤثر على سعر السهم

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة الخليج للملاحة القابضة عدم وجود أي عمليات تخارج من قبل كبار المساهمين في الشركة، وعدم وجود أي أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً تبرر انخفاض السعر بالحد الأدنى.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أكدت الشركة أن صفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة ما زالت قيد التقييم والدراسة والتدقيق المالي والقانوني من قبل المستشارين الماليين والقانونيين الذين تم تعيينهم.

وأضافت أن العمل جار على قدم وساق بهدف إتمام الدراسة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ السوق بأي مستجدات بهذا الشأن في حينه.

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