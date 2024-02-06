«برتفيل للتطوير العقاري» تطلق مشروع «فيل 11» في مدينة مصدر بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري «Burtville»، عن إطلاق مشروع «فيل 11» (ville 11) الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 111 وحدة سكنية، ما يمثل إضافة جديدة لمحفظة المشاريع العقارية في مدينة مصدر، إحدى أكثر المجتمعات العمرانية استدامة.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية ما يشجع العديد من الشركات على بدء أعمالها بالإمارة، ومواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد على شراء العقارات بأبوظبي.

وباشرت برتفيل للتطوير العقاري تأسيس أعمالها في أبوظبي خلال العام الماضي، حيث تعتزم الكشف عن عدد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي خلال الفترة المقبلة بعدد من المواقع المتميزة بالإمارة.

وأكدت شركة «برتفيل» بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مؤخرا، وذلك تمهيدا لإنجاز وتسليم المشروع في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027، حيث حصلت الشركة مؤخرا على شهادة تسجيل مشروع «فيل 11» من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

ويمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة، ويتميز المشروع بموقعه المتميز على في مدخل مدينة مصدر.

ويضم المشروع 113 موقف للسيارات، تتضمن 8 أماكن للسيارات الكهربائية، فضلا عن مواقف سيارات للزوار وأصحاب الهمم.

كما يضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة، منها حمام سباحة كبير، وآخر مظلل للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي بمساحة 1500 قدم مربعة، و4 مصاعد مميزة، ومصعد خدمة كبير، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربعة، ومقهى على السطح بمساحة 8400 قدم مربعة، مع منضدة لتنس الطاولة وشاشة خارجية.

ويضم المشروع وحدات مؤلفة من غرفتين، و3 غرف، و4 غرف، بواقع 34 وحدة بغرفتي نوم ضمن طابق واحد (سيمبلكس)، و61 وحدة من غرفتين ضمن طابقين (دوبلكس)، و7 وحدات دوبلكس مؤلفة من 3 غرف، و4 وحدات مؤلفة من 3 غرف (تريبلكس)، و5 وحدات دوبلكس مؤلفة من 4 غرف.

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