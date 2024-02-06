32.7 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» 2023

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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سجلت الشركة العالمية القابضة نتائج قوية خلال 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح 0.54 % إلى 32 ملياراً و748 مليون درهم، وزادت الإيرادات 17.9 % إلى 60.09 مليار درهم، مقابل 50.94 مليار درهم في 2022.

وشهدت المجموعة زيادة جوهرية في الإيرادات والأرباح والأصول، خلال العام المالي المنتهي 31 ديسمبر الماضي، بدعم زيادة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتحسين الأداء المالي للأعمال القائمة، بما يتماشى مع رؤية الإدارة الاستراتيجية للمجموعة.

وأكدت الشركة في بيان التزام الإدارة التام ودعمها لتطوير عمليات المجموعة لتحقيق نمو مستمر.

وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 12.36 درهماً مقابل 6.81 دراهم في العام 2022، وارتفع حجم الموجودات 15.7% إلى 264 مليار درهم مقابل 228 ملياراً في 2022، فيما زادت المطلوبات 9.1% إلى 107.6 مليارات درهم في العام الماضي، مقابل 98.6 مليار درهم في 2022.

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