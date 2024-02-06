«سي إن إن»: دبي تتصدر عالمياً بعقارات العلامات التجارية الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «سي إن إن» الإخباري أن دبي تقود موجة عالمية لمضاعفة الحضور العقاري للعلامات التجارية الفاخرة، بعد قفزة بنسبة 160 % خلال العقد الماضي، وذلك استناداً على بيانات لشركة سافلز للاستشارات العقارية. وتضم الإمارة عدداً من المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث أطاحت بجنوب فلوريدا الأمريكية لتحلق وحدها في الصدارة عالمياً خلال العام الماضي.

واستشهد الموقع بتقرير لـ«سافلز»، أوضح أن عدد المشاريع العقارية في دبي آخذ في الارتفاع، وفيما تم الانتهاء من 51 مشروعاً، يوجد 48 مشروعاً قيد التنفيذ.

وأشار الموقع في هذا السياق إلى مشروع بولغاري لايتهاوس في دبي، والذي يضم 31 بنتهاوس، فيما تعلوه «سكاي فيلا» التي بيعت مقابل 112 مليون دولار في فبراير 2023، وذلك بعد كشف النقاب عنها بشهر واحد فقط، لتصبح أغلى شقة في دبي آنذاك. وقالت باتريشيا فييل الرئيس التنفيذي لشركة «إيه سي بي في»، وهي الشركة الهندسة المعمارية التي صممت بولغاري لايتهاوس: «العلامة التجارية تلعب دوراً حيوياً في جاذبية المشروع».

تعمل شركة «إيه سي بي في»، و«بولغاري»، معاً منذ عام 2000، بدءاً بتصميم أول فندق لـ«بولغاري» في ميلانو 2004، إلى بولغاري لايتهاوس في دبي، وتشير فييل إلى أن «بولغاري» حين تفكر في بناء فنادقها تفكر في إحساس الزائر بالملكية.

واستشهد موقع «سي إن إن» بمؤشر نايت فرانك برايم الدولي للسكن لعام 2023، الذي تتقدم فيه دبي على المواقع العقارية الرئيسية للمنازل الثانية مثل أسبن، وميامي، والغارف، وجزر الباهاما.

وبحسب فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط - نايت فرانك، فإن قرب المساكن العقارية الفاخرة من وسط دبي والنمط النابض بالحياة يُعتبر حافزاً هائلاً للأفراد ذوي الثروات المرتفعة للشراء. وقال موقع «سي إن إن»: «المساكن ذات العلامات التجارية تحصل على علاوة في المتوسط، بنسبة 30 % مقارنة بالعقارات ذات الجودة المماثلة في الموقع نفسه، لكن في دبي، هذه العلاوة أعلى بكثير حيث تبلغ 86 %، وفقاً لنايت فرانك».

من جانبها، بدأت شركة «أرادا» في تنفيذ مشروع «أرماني بيتش ريزيدنسز» في جزيرة نخلة جميرا، والذي صممه المهندس المعماري الياباني تاداو أندو. وقال «سي إن إن» إن أسعار الشقق في المشروع، أعلى من المتوسط بنسبة 63 % للقدم المربعة، مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى في نخلة جميرا. ووسط التوقعات بأن يتم بناء المبنى وتسليمه بحلول نهاية العام 2026، فإنّ أسعار المساكن فيه من 5.9 ملايين دولار، والتي تتكون من غرفتي نوم.

وقال دوراني إن «سوق العقارات الفاخرة نما بشكل مذهل، فنجاح هذا القطاع أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق بحلول سبتمبر 2023 بنسبة 19 % على أساس سنوي».

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن المساكن ذات العلامات التجارية تشكل جزءاً صغيراً من مخزون العقارات في دبي، لكن القطاع يتوسع بسرعة كبيرة.

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