«هييسانج» الكورية تدشن مصفاة لإعادة تدوير البلاتين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة «هييسانج بمتيج ميدل ايست» الكورية العاملة في مجال إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين (PGM) حيث دشنت الشركة مصفاة تبلغ مساحتها 6500 قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وبقيمة استثمارية بلغت حوالي 4 ملايين درهم وذلك للمرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر.

وتم تدشين المصنع الجديد من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودوهيون جونغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هييسانج، وكو جيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هييسانج بمتيج وجينسيك دو، مدير عام شركة «هييسانج بمتيج ميدل ايست»، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين، حيث تجول سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام مرافق المصفاة، واطلعوا على آلية العمل واستمعوا إلى شرح حول آلية إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين وتطبيقاته، ومختبر البحث والتطوير المجهز بأحدث الأدوات المخصصة لدراسة واستكشاف المواد، مثنياً على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه العملية الدقيقة.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «إن إمارة الشارقة أصبحت في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجهة استثمارية عالمية تتميز بالتنوع والتنافسية، معتبراً أن التخصص الدقيق والاستثمار النوعي لشركةهييسانج بمتيج ميدل ايست الكورية مؤشر واضح على المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي».

وأضاف: تحرص هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات، والاستثمار في الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية والتسهيلات التي تضمن لجميع عملائنا بيئة خصبة للنمو والتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من المنطقة الحرة وذلك ضمن جهود الهيئة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة الشارقة، لتظل لاعباً رئيسياً ضمن المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، من خلال باقة الخدمات الذكية التي تقدمها بأسلوب مبتكر ومتكامل.

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