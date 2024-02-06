القطاع الخاص في الإمارات يستهل 2024 بتوسع قوي في الإنتاج

المصدر: دبي - البيان

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رصد مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال» توسعا قويا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، خلال يناير 2024.

وساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال.

وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث سجل في يناير الماضي 56.6 نقطة، مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر 2023.

ويشير اتجاه مؤشر مديري المشتريات إلى توسع حاد، ولكن أبطأ، في الإنتاج غير المنتج للنفط في شهر يناير. وأفاد أعضاء اللجنة أن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو.

الأعمال الجديدة

ولوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار حوالي ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.

وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات أن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير. واستمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، حيث تطلعت الشركات إلى زيادة مخزونها وتوقعت زيادة في طلب العملاء.

انخفض متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، وإلى أقصى حد منذ شهر مايو 2023. وأرجعت غالبية الشركات المشاركة هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة والجهود الرامية لجذب عملاء جدد.وأخيراً، كان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في عام 2024 إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر.

توسع مستدام

وتوقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً في تعزيز التفاؤل.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «في حين انطلق الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات من حيث توقف في نهاية عام 2023، فقد أشار انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 نقطة في شهر يناير إلى تراجع طفيف في النمو بعد أن حقق القطاع أفضل أداء ربع سنوي في أربع سنوات ونصف. وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة أعلى من المتوسط طويل المدى».

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