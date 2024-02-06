افتتاح فندق «ماريوت ماركي دبي» في مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة «ويست إف فايف للاستثمار» عقد امتياز مع شركة ماريوت إنترناشيونال لافتتاح «فندق ماريوت ماركي دبي» ضمن مشروع جوهرة الخور في دبي. ويتألف مشروع فندق ماريوت ماركي دبي الفاخر من غرف وشقق فندقية مخدمة، وسيتم افتتاحه بشهر مارس 2024، ويعد جزءاً من المرحلة الأولى من مشروع جوهرة الخور العصري الذي طورته شركة دبي للتطوير. وسيتم تشغيل الفندق الذي تعود حقوق إيجاره لشركة «ويست إف فايف للاستثمار»، من قبل شركة «أليف للضيافة»، الشركة المستقلة المتخصصة بالإدارة الفندقية ومقرها دبي.

ومن المقرر افتتاح فندق ماريوت ماركي دبي الجديد في مارس 2024، وسيضم 590 وحدة إقامة، تتألف من 434 غرفة وجناحاً فندقياً مفروشة بالكامل بالإضافة إلى 156 شقة فندقية تتميز بإطلالات على خور دبي وأفقها الساحر. وسيضم الفندق العديد من المرافق التجارية والترفيهية، بما في ذلك ستة منافذ للطعام والشراب، وعدد من المرافق والقاعات للمؤتمرات والاجتماعات، ومركز أعمال، و عدة صالات للألعاب الرياضية، ومرافق سبا، بالإضافة إلى أحواض سباحة في كل برج. كما سيضم المشروع منطقة واسعة مخصصة للمحلات التجارية مع ممشى يصل بخور دبي ومارينا يضم 85 مرسى لليخوت.

ويعتبر مشروع جوهرة الخور من أبرز مشاريع الضيافة الحيوية متعددة الاستعمالات ويقع على الشاطئ الشمالي لخور دبي، وسيشكل عند افتتاحه الإضافة العصرية الأحدث على مشهد الضيافة في دبي، إذ يمتاز المشروع بموقعه المميز على مسافة قريبة من ديرة سيتي سنتر ونادي خور دبي للغولف واليخوت، وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي و دقيقتين مشياً من محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير:«يعد مشروع جوهرة الخور أحد المعالم الرئيسية والهامة التي ستثري تنوع قطاع الضيافة بدبي، ويسعدنا التعاون مع شركة ويست إف فايف للاستثمار لافتتاح فندق ماريوت ماركي دبي في هذه الوجهة العصرية، ومواصلة تطوير هذه الشراكة المميزة التي تتناغم مع رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للسياحة والضيافة، ونتطلع للمساهمة القيمة التي سيضيفها هذا المشروع على قطاع الضيافة في دبي. وحرصنا أن يجسد هذا المشروع مختلف جوانب ثقافة دبي الغنية وملامح إرثها العريق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز