«مبادلة» تستثمر في «مانيبال» الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية. وستواصل «تيماسك»، وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة، الاحتفاظ بحصة أغلبية في «مانيبال».

وتقدم «مانيبال» خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة وذلك من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تقوم حالياً بخدمة حوالي 6 ملايين مريض في العام، من خلال أكثر من 30 مستشفى في مختلف أنحاء الهند. وتعد «مانيبال» ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف طبيب.

وقالت كاميلا مكابيلي لانقويلي، رئيسة وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة: «تعد مانيبال إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية في الهند، وتتميز بالتزامها بالتميز الإكلينيكي ومعايير الحوكمة المؤسسية والعناية الفائقة بالمرضى. ونحن نتطلع لدعم «مانيبال» في مسيرة نموها خلال السنوات المقبلة، للاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على خدمات الرعاية الطبية عالية الجودة في كل أنحاء الهند».

وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة الاستثمارات المباشرة في آسيا بشركة مبادلة: «سعداء بالعمل مع شركاء متميزين مثل «تيماسك»، و«تي بي جي»، والدكتور رانجان باي والفريق التنفيذي في «مانيبال» بهدف تطوير أعمالنا في المرحلة التالية من مسيرة النمو». وتاسست «مانيبال» عام 1991 .

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