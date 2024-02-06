«صندوق خليفة» يستعرض إسهامات رواد الصناعات باقتصاد قائم على الابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تنظيم اللقاء الحادي عشر لمنصة أبوظبي ترايب لرواد الأعمال، التي تجسد تجربة مجتمعية تجمع فيها مجتمع أبوظبي للأعمال في لقاءات متعددة على مدار العام.

ويستضيف اللقاء المقررة إقامته غداً جلسة حوارية بعنوان «رواد الصناعات الإماراتية: الطريق نحو اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار»، ويشارك عبرها مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين البارزين في القطاع الصناعي؛ كما يستضيف اللقاء خبيراً مختصاً من مصرف الإمارات للتنمية سيقدم عرضاً يعرف فيه بحلول المصرف التمويلية، والدعم الذي يقدمه للمشاريع الناشئة وحديثة التأسيس، عبر برامج وحلول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الحاضنات الصناعية.

وقالت علياء المزروعي، الرئيسة التنفيذية في صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحرص صندوق خليفة عند تحديد موضوعات لقاءات منصة أبوظبي ترايب، على اختيار موضوعات تتناول تعزيز تنمية المشاريع ضمن جميع القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها القطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم مكونات الاقتصاد في دولة الإمارات، ومسهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعزز المشاريع الصناعية نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وتؤدي دوراً حيوياً في صوغ مستقبل الابتكار والتنمية المستدامة بالإمارات. وتسلط الجلسة الحوارية الضوء على الإمكانات والفرص الواعدة للمشاريع في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجه المشاريع الصناعية.

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