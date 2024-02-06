الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرون ينطلق غداً بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، تنطلق غداً فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي في فندق إنتركونتيننتال دبي، بمشاركة نخبة الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في المجال الهندسي.

ويقام الملتقى تحت شعار «هندسة ذكية لغد مستدام»، وتنظمه جمعية المهندسين في دولة الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي. ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات ونشر المعرفة الهندسية بين الخبراء والمتخصصين في مجالات الهندسة، إلى جانب نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، واستعراض أهم البحوث العلمية والدراسات في المجال، فضلاً عن صقل وتنمية مهارات المهندسين عبر الجلسات الحوارية وأوراق العمل، وتعزيز التواصل بين الشركات والمنظمات والمؤسسات الهندسية على المستوى المحلي والإقليمي.

وتشمل أجندة الحدث على مدار يومين مجموعة متنوعة من الحلقات النقاشية والكلمات الرئيسية والعروض التقديمية وورش العمل يقدمها قادة الصناعة ونخبة الباحثين والمختصين والأكاديميين. وتضم فعاليات الملتقى تنظيم معرض تشارك فيه المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض المشاريع والأبحاث والخدمات والمنتجات في القطاع الهندسي، ما يتيح للمشاركين والحضور فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات والممارسات المبتكرة في المجال، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم، وعقد اجتماعات ثنائية مع الوفود المشاركة. ويتم على هامش الملتقى تكريم رواد العمل الهندسي الخليجي تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم.

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