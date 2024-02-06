سوق دبي يحلق لأعلى مستوى في 10 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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حلق مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014، مسجلاً 4230.7 نقطة، وارتفع مؤشر السوق بـ0.05 % أو ما يعادل نقطتين، أمس، بدعم قطاعات العقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وقاد سهما «وطنية» و«تبريد» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفع السهمان 4.3 و2.8 % على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «تيكوم» 2.2 %، و«دبي التجاري» 1.8 %، و«أملاك للتمويل» 1.5 %، و«الاتحاد العقارية» بأكثر من 1 %، و«إعمار العقارية» 0.4 %. وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة «سالك» بنحو 8 ملايين سهم بسعر 3.40 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.2 مليون درهم.

واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 61.5 مليون درهم، ليغلق عند 17.75 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.6 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 28.9 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.14 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.4 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9427.88 نقطة، منخفضاً 0.3 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 213.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 91.9 مليون درهم، ثم «أيبيكس للاستثمار» بسيولة 48.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بقيمة 156.5 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقتين على 97.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.6 درهم للسهم الواحد. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «الوطنية للسياحة والفنادق» 14.9 %، و«رابكو للاستثمار» 14.5 %، و«الإمارات لقيادة السيارات» 3.6 %، و«فينكس كروب» 2.9 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و333.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 455.2 مليون سهم عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة.

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