«الاتحاد للمدفوعات» و«بوتيم» يطلقان منصة «آني» للدفع الفوري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، عن شراكة جديدة مع «الاتحاد للمدفوعات»، إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بهدف إطلاق منصة «آني» الرائدة لخدمات الدفع الفوري، والتي تتولى تشغيلها شركة «الاتحاد للمدفوعات».

وبموجب التعاون الجديد، يصبح تطبيق «بوتيم» المدعوم من «PayBy» أول منصة للتكنولوجيا المالية توفر منصة «آني»، التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري وآمن على مدار الساعة، وتسمح بتحويل الأموال بسهولة من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بالمستلم، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات الأرقام الدولية للحسابات المصرفية.

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أسترا تك» ومنصة «بوتيم»: «تسرنا قيادة الجهود لرسم ملامح جديدة في مجال تقنيات الدفع الرقمية، حيث تعكس الشراكة الجديدة التزامنا بتعزيز الابتكار والشمول المالي، ودعمنا لمبادرات الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤيتنا لتطبيق «بوتيم»، ولا سيما بعد الزيادة في حجم التحويلات المالية عبر خدمة «PayBy» التي يدعمها التطبيق، والتي تجاوز عددها ملياري معاملة أخيراً».

وقال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «نعمل في «الاتحاد للمدفوعات» على إعادة تعريف مفهوم الدفع الرقمي، ودعم رؤية دولة الإمارات ومبادراتها الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي.

ويسهم توفير خدمة «آني» ضمن تطبيق «بوتيم» في الارتقاء بتجربة المستخدمين وترسيخ المكانة الرائدة لكل من «أسترا تك» و«الاتحاد للمدفوعات» في طليعة الابتكارات التكنولوجية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع «PayBy» وغيرها من الشركاء البارزين لإضافة خدمات جديدة على منصة «آني» وتمكين العملاء من تحقيق الاستفادة القصوى منها».

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