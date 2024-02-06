«دبي للخدمات المالية» تمنح «الإمارات دبي الوطني» أول إعفاء من رسم الحوكمة البيئية

المصدر: دبي - البيان

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أصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول مؤسسة مالية تستفيد من الإعفاء من الرسوم، الذي أطلقته سلطة دبي للخدمات المالية.

وكان الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون قد أعلن، خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي، عن قرار إعفاء المصدرين الراغبين بإدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم النظامية، خلال عام 2024.

ويهدف هذا الإعفاء إلى دعم جهود المشاركين في السوق الراغبين بإدراج الأوراق المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي تسريع نمو أسوق المال المستدامة في المركز.

الإعفاء الممنوح لبنك الإمارات الوطني هو أكبر دلالة على الأثر الجوهري للخطوات المبتكرة المتخذة من قبل السلطة على القطاع المالي، وفاعليتها في دعم التحول نحو الممارسات المستدامة.

وقال إيان جونستون: «سلطة دبي للخدمات المالية تدرك الدور الحاسم، الذي تلعبه المؤسسات المالية في تعزيز الاستدامة، وفي التعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية. من خلال المشاركة في الإعفاء من الرسوم تتخذ المؤسسات خطوة استباقية نحو تبني المزيد من الممارسات المالية المستدامة».

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تشجع على الاستثمارات المستدامة، وأن تعكس الالتزام الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، مبرزة الدور المؤثر الذي تلعبه الجهات الرقابية في توجيه القطاع المالي نحو مستقبل أكثر استدامة.

هناك المزيد من الشركات، التي تقدم للسلطة طلبات للاستفادة من الإعفاء من الرسم، ونحن بصدد مراجعة جميع الطلبات قيد الانتظار.

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