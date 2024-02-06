«المركزي» يطلق النسخة الـ5 من الشهادة التنفيذية للإشراف على المخاطر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مصرف الإمارات المركزي النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر، بهدف تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين، وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة، والحد من تداعياتها على النظام المالي، بغية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.

يأتي إطلاق هذه النسخة المُحدّثة في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز القدرات والإمكانات الفنية للمشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر، باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي.

وسيقوم المصرف المركزي العام الجاري بتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن المخاطر، بهدف إطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تمكّن من تحديد المخاطر.

وحصل 46 مفتشاً ومشرفاً إماراتياً على الشهادة التنفيذية منذ بدء المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2021، بينما واصل 39 مفتشاً ومشرفاً منهم التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة.

ويعمل المصرف المركزي على إدارة برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الأيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفيين والمشرفين على البنوك.

وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، إن برنامج شهادة الإشراف المطوّر والمعتمد دولياً يدعم جهود المصرف المركزي الرامية إلى تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية للإسهام في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة. وأضاف أنه من خلال البرنامج يعمل المركزي على تزويد المشرفين والمفتشين بفهم متعمق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها، والممارسات الرقابية والإشرافية التي تواكب التغيرات المتسارعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز