«زِنداتا» السويسرية للأمن السيبراني تفتتح مقراً إقليمياً في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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انضمت شركة «زِنداتا»، السويسرية الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يقدّم مجموعة من التسهيلات اللازمة لدخول السوق، بهدف تمكين شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم من تأسيس أو توسيع عملياتها في الإمارات، بما يدعم تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الدولة.

وأنشأت الشركة مقرها الإقليمي الرئيس في الإمارات، وتقوم الشركة حالياً بعمليات توظيف نشطة، مع توسعها داخل دولة الإمارات وعبر دول التعاون.

والشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني. وتم اختيار «زِنداتا»، كإحدى المؤسسات المختصة بالأمن السيبراني المعتمدة رسمياً لدى الحكومة الفيدرالية السويسرية، إلى جانب إدارة الأمن السيبراني لمجموعة من أكبر الشركات العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تعد زِنداتا شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، والذي يمكن اعتباره أهم تحدٍ أمني تواجهه حالياً المجتمعات الرقمية حول العالم. وعن طريق الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستتمكن الشركة من الاستفادة بالكامل من المنظومة المشجعة للأعمال في الإمارات، وبما يمكنها من التوسع خارج الدولة.

تكلفة باهظة

وتتوقع أحدث الدراسات، نمو تكلفة الجرائم السيبرانية إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2025، وتضم الأمثلة على تلك الجرائم، إفساد أو إتلاف البيانات، وسرقة الأموال، وانتحال الهوية، والاحتيال، واحتمال إلحاق ضرر شديد بسمعة الشركات التي تستخدم معلومات العملاء.

وأظهر تقرير لـ«آي بي إم»، كيف يمكن أن يتسبب اختراق للبيانات عبر هجوم سيبراني، بضرر مالي فادح للشركات، حيث يصل متوسط التكلفة الإجمالية لهجوم من ذلك النوع إلى 4.35 ملايين دولار. وتحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث متوسط التكلفة الأعلى لاختراق البيانات، بما يزيد على 8 ملايين دولار.

وقال ستيفن ماير الرئيس التنفيذي لشركة زِنداتا: بصفتنا شركة تركز على تقديم حلول تكنولوجية متطورة، تساعد حكومات العالم والشركات الرائدة على التعامل مع سيناريوهات التحديات السيبرانية متزايدة الصعوبة، يسعدنا الانضمام إلى مبادرة، يظهر التزام الإمارات بدعم مجموعة من الشركات الممكّنة بالتكنولوجيا الرقمية الواعدة والاستثنائية حول العالم.

وأضاف: استثمرت المؤسسات أكثر من 188 مليار دولار في الأمن السيبراني العام الماضي، إلا أن تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم السيبرانية العالمية زادت بنسبة 15 %. وحان الوقت لاتباع نهج جديد في طريقة تعزيز الأمن السيبراني، والإمارات هي السوق المثالي للابتكار والريادة في هذا المجال.

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