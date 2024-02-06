10 % ارتفاع عضويات غرفة الشارقة في 2023 إلى 72 ألفاً

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مجموعة الإنجازات المهمة التي حققتها خلال العام 2023 بما يعكس تنوّع جهودها في دعم مجتمع الأعمال، والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية، حيث شهدت غرفة الشارقة نمواً كبيراً في إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال عام 2023، والتي بلغت 72187 عضوية، بعدما سجلت 7160 عضواً جديداً، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10 %، مقارنة بالعام 2022، الذي بلغ عدد أعضائه 65 ألف عضو.

وبحسب بيانات غرفة الشارقة، فقد وصل عدد العضويات المجددة في عام 2023 إلى 55087 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1795 عضوية، في حين وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات إلى نحو 33 مليار درهم.

دور محوري

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن ما حققته غرفة الشارقة خلال عام 2023 من إنجازات متميزة يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022 - 2024، على صعيد دعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة، وجذب الاستثمار، بما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها على صعيد دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع عدد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً من خلال التعاون المشترك مع الوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، عبر عقد أكثر من 100 لقاء واجتماع عمل إلى جانب تنظيم ومشاركة في أكثر من 10 ندوات وملتقيات استثمارية بالإضافة إلى توقيع وتفعيل 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول وغرف التجارة العالمية.

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