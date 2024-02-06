قمة AIM للاستثمار تسلط الضوء على الشركات الناشئة واليونيكورن

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024، التي تنطلق تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، عدداً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسة، التي تتناول أبرز مقومات الاستثمار الناجح، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن (الناشئة أحادية القرن) حول العالم.

وتقام القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل في أبوظبي. ويعد مسار الشركات الناشئة واليونيكورن، والذي يحمل هذا العام شعار «التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشاً للشركات الناشئة واليونيكورن»، أحد المسارات الرئيسة في القمة، ويضم على مدار 3 أيام، أجندة زاخرة بالفعاليات.

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