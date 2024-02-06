«غلفتينر» تعرض حلول التوريد بـ«بريك بلك»

المصدر: الشارقة - البيان

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تعتزم شركة «غلفتينر»، المشغل الرائد للموانئ والمحطات الإقليمية ومزود حلول سلسلة التوريد المخصصة والخدمات اللوجستية، المشاركة في معرض «بريك بلك الشرق الأوسط» الذي يقام في الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مستفيدة من الزخم الذي توفره هذه الفعالية المهمة والأكبر في المنطقة فيما يتعلق بقطاع الشحنات السائبة المتفرقة وبضائع المشاريع، لاستعراض أبرز عروض حلولها المصممة خصيصاً في مجالات خدمات الشحن بالحاويات، وبضائع المشاريع، والناقلات المخصصة لشحن السيارات، والشحنات السائبة، والحاويات المبردة والبضائع السائلة.

وفي ظل هذه المرحلة المثيرة للاهتمام عن تعاظم دور القطاع الذي نعمل فيه، يوفر معرض «بريك بلك الشرق الأوسط» منصة مهمة لكل من شركة «غلفتينر» وذراعها اللوجستية «مومنتوم لوجستكس» المتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة للطرف الثالث، للتواصل مع المتعاملين والشركاء وتقديم أفضل حلول عمليات الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية في فئتها.

وقال سايمون أينسلي، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة «غلفتينر»: «نستغل مشاركتنا في هذا الحدث الأكبر في المنطقة لقطاع شحن بضائع المشاريع والشحنات السائبة، لإبراز خبرتنا في مجال البضائع السائبة وبضائع المشاريع الكبرى، ويشمل ذلك نقل البضائع الثقيلة وكبيرة الحجم، وتقديم حلول لوجستية متكاملة ومصممة خصيصاً للمشاريع المعقدة في الأسواق الإقليمية والعالمية التي نعمل فيها. كذلك نوفر حلولاً فعالة وكفوءة من حيث التكلفة لتغطي كل الجوانب اللوجستية، مما يعزز سلاسل التوريد لمتعاملينا».

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