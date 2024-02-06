10 آلاف زائر لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024» فعاليات دورته السابعة، التي شهدت إقبال 10 آلاف زائر، ضاعفوا الإقبال الجماهيري على المهرجان بنسبة 100%، أكثرهم من أصحاب المشاريع الناشئة، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأفكار الواعدة، الذين توافدوا على مدى يومي 3 و4 فبراير الجاري إلى «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، لحضور الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل، التي قدمها نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة الأعمال، مرسخاً مكانته كأكبر تجمع يحتفي بريادة الأعمال ويستعرض إنجازات مجتمع رجال وسيدات الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة.

وأكدت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أن التواصل العالمي المفتوح الذي يشهده هذا العصر يتطلب مهرجاناً عالمياً يتجاوز الحدود، ويستقطب مختلف العقول والمبتكرين من أنحاء العالم، ليتبادلوا الأفكار والخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

واستضافت هذه النسخة أكثر من 200 متحدث، و10 آلاف زائر من مختلف القطاعات والفئات. وشهد اليوم الختامي، توزيع جوائز مسابقة «عرض الشركات الناشئة»، بمساراتها الأربعة: «السياحة»، و«الاقتصاد الإبداعي»، و«التكنولوجيا»، و«الأثر المجتمعي»، والتي يبلغ مجموعها 200 ألف درهم، بواقع 50 ألفا للفائز بكل مسار، بعد تنافس 100 شركة من 7 دول، منها كندا ومصر، مع عدد كبير من الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا التعليمية إضافة إلى جوائز SEFFY، بفئاتها الأربع: «التأثير الاجتماعي»، و«الموجه المتميز»، و«المؤسس الواعد»، و«رائد الأعمال التكنولوجي».

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