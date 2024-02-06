اتفاقية لإطلاق 3 عقارات فاخرة في جزيرة المرجان برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقّعت شركة «مرجان»؛ المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، اتفاقية مع شركة «رينج ديفيلوبمنتس» لإطلاق ثلاثة عقارات حصرية في جزيرة المرجان برأس الخيمة؛ إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في الإمارة. وستسهم المشاريع الثلاثة الجديدة؛ «ذا بيتش هاوس»، و«ذا بيتش ريزيدنسز»، و«بيتش فيستا» في تعزيز قيمة قطاع العقارات الفاخرة المتنامي في رأس الخيمة.

ويمثل المشروع الظهور الأول لشركة «رينج ديفيلوبمنتس» في الإمارات. ويتألف مشروع «ذا بيتش هاوس» من 88 شقة. ويتكون مشروع «ذا بيتش ريزيدنسز» من 412 شقة و11 منزلاً مستقلاً. ويتربع أيضاً «بيتش فيستا» ضمن العقارات الرئيسية الواقعة قبالة الشاطئ.

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