غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 1100 مشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 1100 طلب للمشاركة في «أولمبياد التطبيقات الذكية»؛ الذي أطلقته الغرفة خلال العام الماضي ضمن إطار مبادرة «طبّق في دبي» التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتشرف عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. ويأتي «أولمبياد التطبيقات الذكية» في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمساهمة بترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز الرقمية الرائدة المدعومة بالتكنولوجيا والأكثر تنوعاً، ودعم نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

64 دولة

واستحوذ المشاركون الدوليون من 64 دولة على 31% من إجمالي طلبات المشاركة في «أولمبياد التطبيقات الذكية». وهيمن قطاع التعليم على الحصة الأكبر من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، بالإضافة إلى الاستدامة التي جاءت في المركز الثالث، والخدمات اللوجستية التي جاءت في المركز الرابع، فيما توزعت باقي أفكار التطبيقات على قطاعات متنوعة منها الخدمات المالية والسياحة والسفر وخدمات الأطعمة والمشروبات وغيرها.

وإثر عملية تقييم لأفكار التطبيقات الذكية المقدمة خلال الأولمبياد، تم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة في مراحل التصفيات على امتداد 6 أشهر.

واستفاد جميع المتنافسين عبر كل مراحل المنافسة في الأولمبياد من 90 دورة تدريبية متنوعة حول تطوير برمجيات التطبيقات الذكية للهواتف المتحركة، وتحويل الأفكار الأولية إلى تطبيقات وغيرها. وإثر اكتمال المرحلة الأولى من برنامج الأولمبياد بما يشمل الدورات التدريبية، سيتم اختيار 24 فكرة للمرحلة الثانية من المنافسة والتي تتضمن أيضاً دورات تدريبية وإرشادية تشمل بناء النماذج الأولية وغيرها، حيث سيتم بعدها اختيار 12 فكرة للتنافس في الحفل النهائي للجائزة نهاية فبراير.

وسيتم خلال الحفل النهائي اختيار أربع أفكار للفوز بأربع فئات من الجوائز تشمل التطبيق الأكثر ابتكاراً، وأفضل تطبيق من تطوير الشباب، وأفضل تطبيق في الأثر الاجتماعي، وأفضل تطبيق متقدم. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأولمبياد نخبة من كبار المختصين في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية، ورأس المال الاستثماري، والقطاعين الحكومي والخاص. ويتيح الأولمبياد تحويل الأفكار الفائزة إلى شركات تقنية ناشئة ويفتح أمامها آفاقاً واعدة للنمو والنجاح، حيث يمنح الفائزين الأربعة جائزة قدرها 150 ألف دولار وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية، كما يحظى الفائزون بدعم متكامل من الغرفة للانطلاق كشركة ناشئة عبر المساعدة في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية.

إقبال

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يعكس الإقبال المحلي والعالمي للمشاركة في هذا الأولمبياد أهمية هذه المبادرة باعتبارها فرصة نوعية للمبتكرين من مطوري التطبيقات المبتكرة تدعم تحويل أفكارهم إلى شركات رقمية ناشئة انطلاقاً من دبي». وأضاف: «يساهم نجاح الأولمبياد بتعزيز جاذبية دبي للعقول المبدعة وللرياديين من مختلف أنحاء العالم. وتلتزم غرفة دبي بدعم تحويل أفكار رواد الأعمال والشركات إلى مشاريع للأعمال الناجحة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في دبي».

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