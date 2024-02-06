«تيكي إكسبرت»: تسهيلات دبي تضعها بمقدمة وجهات أصحاب المشاريع الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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قال موقع «تيكي إكسبرت» إنَّ التسهيلات التي تقدمها دبي تضعها في مقدمة الوجهات العالمية لأصحاب المشاريع الناشئة إلى جانب كندا وأيرلندا.

وأكد الموقع أنَّ هذه المناطق الثلاث، تُعدّ من أفضل الخيارات لأصحاب الشركات الناشئة؛ خاصة وأنّها تُسهّل جذب المواهب، عبر إجراءات بسيطة، ومبالغ استثمارية منخفضة؛ بالإضافة إلى حزمة من المزايا مثل: التمويل والإرشاد وحتى فرصة للحصول على الإقامة الدائمة أو المواطنة.

وقال الموقع إن دبي التي يصفها بأنها «مدينة الابتكار»، أطلقت تسهيلات بالتأشيرات للشركات الناشئة في 2017, وأكَّد أنَّ الإمارة تقدّم باقات متكاملة من مزايا التمويل والدعم؛ بالإضافة إلى عدم وجود ضريبة على الدخل ؛ مما يسمح لرواد الأعمال بالاحتفاظ بالمزيد من أرباحهم.

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