أحمد النعيمي يكرّم المشاركين في حملة تفتيش المنشآت البترولية

المصدر: عجمان - وام

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كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم إمارة عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بحضور عبدالله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة، المشاركين في الحملة التفتيشية التي نفذتها الفرق المشتركة على المنشآت البترولية المرخصة في الإمارة.

وشمل التكريم كلاً من رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وحميد المعلا، مدير إدارة البيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إضافة إلى مجموعة كبيرة من المشاركين في الحملة والتابعين لكل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان.

وقال إنه تم تشكيل فريق تفتيش مشترك ضم مجموعة من المختصين من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وذلك بهدف تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على كافة المنشآت الاقتصادية التي تزاول أنشطة تتعلق بتداول المواد البترولية سواء تتعلق بالتصنيع أو النقل أو التخزين وتشمل جميع مشتقات البترول كالوقود والغاز.

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