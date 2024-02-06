«جيديا» و«فلس» تشكلان تحالفاً لتعزيز استدامة المدفوعات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جيديا»؛ شركة التقنية المالية في الشرق الأوسط، إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة «فلس» في الإمارات تهدف من خلالها إلى تمكين عملائها من الشركات بكافة أحجامها من المشاركة في العمل المناخي الإيجابي بالمعاملات المالية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (API)، وهو ما يعد امتداداً لالتزام الشركتين وعملهما المستمر باتجاه مستقبل بيئي مستدام.

وكنتيجة لهذا التعاون الاستراتيجي سيكون بمقدور التجار تمكين عملائهم من خلال توفير تقديرات لانبعاثات الكربون باستخدام بوابات الدفع الخاصة بشركة «جيديا»، وذلك لأنواع محددة للمدفوعات المالية كتلك المتعلقة بالرحلات الجوية أو الرحلات البرية أو المنتجات أو الشحن.

مساهمة

ومن خلال تزويد العملاء الأفراد بتقدير للبصمة الكربونية الناتجة عن قراراتهم الشرائية سيتمكن كل منهم من المساهمة بسلاسة في مشاريع أرصدة الكربون الموثوقة مباشرة، وهو من شأنه أن يعزز من ثقافة الاستدامة بشكل واسع ويدفع بدرجة المساهمة الفردية فيها إلى مراحل متقدمة.

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