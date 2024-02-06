2 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 278.43 مليون درهم، و481 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

أهم المبايعات

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 49.68 مليون درهم، وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 أهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 89.42 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 44.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 430.17 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 88 مليون درهم، و162 رهن فلل وشقق بقيمة 342.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 132.31 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 32.8 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 164.05 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 54.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 33.84 مليون درهم.

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