معهد سانز التدريبي يدعم تعزيز الدفاعات السيبرانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، إقامة فعاليات سانز أبوظبي، في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، من 24 إلى 29 فبراير الحالي، وتستهدف تعزيز دور قطاع الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الحرجة، من خلال الأنظمة المتقدمة للتحكم الصناعي.

وعززت الإمارات قوة إطارها للأمن السيبراني عام 2023، حيث كافحت حوالي 50,000 هجمة سيبرانية يوميًا، تستهدف قطاعات حيوية، مثل البنوك والخدمات المالية والصحة والنفط والغاز.

وقال ند بلطه جي المدير التنفيذي لمعهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: لا يزال مشهد الأمن السيبراني ديناميكيًا، إذ تتوقع منطقة الشرق الأوسط زيادة في التحديات الفريدة التي تواجه أمن نظم التحكم الصناعي في عام 2024، انعكاسًا لمكانة المنطقة الاستراتيجية في العديد من القطاعات، كالنفط والغاز.

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