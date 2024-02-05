مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 278.43 مليون درهم و481 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 20.91 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 49.68 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 91.51 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 33.92 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 89.42 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 44.37 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 430.17 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 88 مليون درهم و162 رهن فلل وشقق بقيمة 342.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 132.31 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 32.8 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 164.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 54.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 33.84 مليون درهم.

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