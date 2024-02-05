صفقتان على أسهم «سالك» في سوق دبي بـ27.2 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «سالك».

ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقتين على عدد 8 ملايين سهم بسعر 3.40 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.2 مليون درهم.

كما شهد سوق أبوظبي أيضاً تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بقيمة 156.5 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقتين على 97.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.6 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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