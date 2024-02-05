سوق دبي يحلق لأعلى مستوياته في 10 سنوات

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014.

وصعد المؤشر بـ0.05% أو ما يعادل 1.96 نقطة، في جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مسجلا 4230.7 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وقاد سهما «وطنية» و«تبريد» ارتفاعات 17 سهما بسوق دبي المالي، وارتفعا السهمان 4.3% و2.8% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تيكوم 2.2%، ودبي التجاري 1.8%، وأملاك للتمويل 1.5%، والاتحاد العقارية بأكثر من 1%، وإعمار العقارية 0.4%.

واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 61.5 مليون درهم، ليغلق عند 17.75 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.6 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذبا 28.9 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.14 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.4 ملايين درهم.

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