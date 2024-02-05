افتتاح فندق «ماريوت ماركي دبي» في مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «ويست إف فايف للاستثمار» عقد امتياز مع شركة ماريوت إنترناشيونال لافتتاح «فندق ماريوت ماركي دبي» ضمن مشروع جوهرة الخور في دبي. ويتألف مشروع فندق ماريوت ماركي دبي الفاخر من غرف وشقق فندقية مخدمة، وسيتم افتتاحه بشهر مارس 2024، ويعد جزءاً من المرحلة الأولى من مشروع جوهرة الخور العصري الذي طورته شركة دبي للتطوير. وسيتم تشغيل الفندق الذي تعود حقوق إيجاره لشركة «ويست إف فايف للاستثمار»، من قبل شركة «أليف للضيافة»، الشركة المستقلة المتخصصة بالإدارة الفندقية ومقرها دبي.

وأقيم حفل التوقيع في جوهرة الخور بحضور سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس عيسى الميدور (مدير عام مجموعة دبي للتطوير)؛ وخالد شاكر (مدير الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية في مجموعة دبي للتطوير)؛ ناريش كومار بهاواني (رئيس مجلس إدارة شركة «ويست إف فايف للاستثمار)، بريم جوبالاني (المدير العام لشركة ويست إف فايف للاستثمار)، وسانديب واليا (الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية)، باني حداد (المؤسس والمدير العام لشركة أليف للضيافة)، ونيل جورج (الشريك والمدير التنفيذي لشركة أليف للضيافة).

ومن المقرر افتتاح فندق ماريوت ماركي دبي الجديد في مارس 2024، وسيضم 590 وحدة إقامة، تتألف من 434 غرفة وجناحاً فندقياً مفروشة بالكامل بالإضافة إلى 156 شقة فندقية تتميز بإطلالات على خور دبي وأفقها الساحر. وسيضم الفندق العديد من المرافق التجارية والترفيهية، بما في ذلك ستة منافذ للطعام والشراب، وعدد من المرافق والقاعات للمؤتمرات والاجتماعات، ومركز أعمال، و عدة صالات للألعاب الرياضية، ومرافق سبا، بالإضافة إلى أحواض سباحة في كل برج. كما سيضم المشروع منطقة واسعة مخصصة للمحلات التجارية مع ممشى يصل بخور دبي ومارينا يضم 85 مرسى لليخوت.

وقال بريم جوبالاني، المدير العام لشركة ويست إف فايف للاستثمار:«يسعدنا افتتاح فندق ماريوت ماركي دبي بالتعاون مع شركة ماريوت الدولية وشركة أليف للضيافة، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الفرق المختلفة لتزويد الضيوف من المقيمين والزوار القادمين من مختلف دول العالم بتجربة إقامة استثنائية في قطاع الضيافة العصري في دبي».

ويعتبر مشروع جوهرة الخور من أبرز مشاريع الضيافة الحيوية متعددة الاستعمالات ويقع على الشاطئ الشمالي لخور دبي، وسيشكل عند افتتاحه الإضافة العصرية الأحدث على مشهد الضيافة في دبي، إذ يمتاز المشروع بموقعه المميز على مسافة قريبة من ديرة سيتي سنتر ونادي خور دبي للغولف واليخوت، وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي و دقيقتين مشياً من محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير:«يعد مشروع جوهرة الخور أحد المعالم الرئيسية والهامة التي ستثري تنوع قطاع الضيافة في إمارة دبي، ويسعدنا التعاون مع شركة ويست إف فايف للاستثمار لافتتاح فندق ماريوت ماركي دبي في هذه الوجهة العصرية، ومواصلة تطوير هذه الشراكة المميزة التي تتناغم مع رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للسياحة والضيافة، ونتطلع للمساهمة القيمة التي سيضيفها هذا المشروع على قطاع الضيافة في إمارة دبي».

وأضاف: «يعكس مشروع جوهرة الخور التزامنا الراسخ بخلق مساحات اجتماعية تُرسي معايير جديدة للفخامة والرفاهية، وتساهم في الوقت ذاته بتعزيز النسيج والتآلف الاجتماعي الحيوي في دبي. لقد حرصنا أن يجسد هذا المشروع مختلف جوانب ثقافة دبي الغنية وملامح إرثها العريق، ليسهم بذلك في مسيرة نجاح وتألق دبي على مستوى العالم».

وقال جيروم بريه، الرئيس التنفيذي للتطوير لدى ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يعد مشروع جوهرة الخور قيمة مضافة وهامة تعكس غنى وتنوع قطاع الضيافة العصري في دبي، ونتطلع للعمل مع كل من»ويست إف فايف للاستثمار«وأليف للضيافة لافتتاح فندق ماريوت ماركي في هذه الوجهة العصرية. تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية الشعبية على مستوى العالم، وهناك طلب كبير يدفعنا لتنويع محفظتنا الاستثمارية التي تبلغ أكثر من 50 فندقاً قيد التشغيل حالياً».

وقال باني حداد، المؤسس والمدير العام لشركة أليف للضيافة: «نحن فخورون جداً باختيارنا لإدارة العمليات التشغيلية لهذا الفندق العصري، ونتطلع للعمل الوثيق مع كل من «ويست إف فايف للاستثمار» وفريق العمل في ماريوت الدولية لتدشين هذه الوجهة الجديدة والعصرية في منطقة خور دبي التاريخية».

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