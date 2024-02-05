«هييسانج» الكورية تدشن مصفاة لإعادة تدوير البلاتين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة «هييسانج بمتيج ميدل ايست» الكورية العاملة في مجال إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين (PGM) حيث دشنت الشركة مصفاة تبلغ مساحتها 6500 قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وبقيمة استثمارية بلغت حوالي 4 ملايين درهم وذلك للمرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر.

وتم تدشين المصنع الجديد من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودوهيون جونغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هييسانج، وكو جيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هييسانج بمتيج وجينسيك دو، مدير عام شركة «هييسانج بمتيج ميدل ايست»، بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين، حيث تجول سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام مرافق المصفاة، واطلعوا على آلية العمل واستمعوا إلى شرح حول آلية إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين وتطبيقاته، ومختبر البحث والتطوير المجهز بأحدث الأدوات المخصصة لدراسة واستكشاف المواد، مثنياً على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذه العملية الدقيقة.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «إن إمارة الشارقة أصبحت في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»حفظه الله«وجهة استثمارية عالمية تتميز بالتنوع والتنافسية، معتبراً أن التخصص الدقيق والاستثمار النوعي لشركة»هييسانج بمتيج ميدل ايست«الكورية مؤشر واضح على المكانة المتنامية للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي».

وأضاف: تحرص هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات، والاستثمار في الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية والتسهيلات التي تضمن لجميع عملائنا بيئة خصبة للنمو والتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من المنطقة الحرة وذلك ضمن جهود الهيئة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة الشارقة، لتظل لاعباً رئيسياً ضمن المناطق الحرة الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، من خلال باقة الخدمات الذكية التي تقدمها بأسلوب مبتكر ومتكامل والذي من شأنه تعزيز سهولة ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية المبتكرة والنوعية.

وأكد جينسيك دو جودة التسهيلات التي وفرتها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، معتبراً أن ذلك كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت بتسريع توسع الشركة في إمارة الشارقة، للوصول بسهولة وانسيابية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وخدمة جميع عملاء الشركة، مضيفاً إن الشركة تعمل في مجال متخصص ومطلوب في العديد من الصناعات، وحريصة على تعزيز وجودها في منطقة تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي، مثمناً التعاون البنّاء والشراكة الاستراتيجية مع المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لتحقيق أهداف الشركة.

وقال: إن شركة «هييسانج بي إم تيك» تأسست في عام 2004 في كوريا كأول شركة متخصصة في إعادة تدوير معادن مجموعة البلاتين، وهي ثمرة مشروع استثماري مشترك بين «هييسانج كاتاليست» و(هايونداي موتورز). وتتميز الشركة بأنها حاصلة على أعلى شهادة وتقييم من سوق لندن للبلاتين والبلاديوم، وهي الشركة الوحيدة التي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على هذا الاعتماد والتقييم العالمي المرموق.

من الجدير بالذكر أن معادن مجموعة البلاتين تمتلك خصائص حصرية تجعلها تستخدم في العديد من الصناعات خصوصاً في المحولات المحفزة لعوادم السيارات. ويعتبر الإنتاج السنوي العالمي من هذه المعادن قليلاً مقارنةً بالذهب والفضة، حيث إن الإنتاج السنوي للمعادن الرئيسية في هذه المجموعة وهما البلاتين والبلاديوم يبلغ 200 طن سنوياً، ولذلك تعتبر من المعادن الثمينة والباهظة الثمن.

وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عديدة للعاملين فيها وخصوصاً في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية، وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، وأراض للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين، وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع، إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال ساعة واحدة، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري، وخدمات الأمن والطوارئ، وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.

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