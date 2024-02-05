«أبوظبي العالمي» يتباحث مع 40 صندوق تحوط وأسهم خاصة في أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، الأسبوع الماضي في بعثة إلى الولايات المتحدة، استجابةً للإقبال غير المسبوق من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول في الولايات المتحدة، ومن بينها صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس المال المغامر. حيث قام وفد السوق، بزيارة ميامي لحضور سلسلة من المباحثات الثنائية خلال مؤتمر أي كونيكشنز جلوبال آلتس 2024 (iConnections Global Alts 2024) الحدث الأكبر الذي يجمع محترفي الاستثمار البديل، والذي يوفر منصة تتيح إرساء علاقات التعاون وتبادل الأفكار حول الاستثمار البديل، وشارك سوق أبوظبي العالمي في جلسات تباحثية مع 40 صندوق تحوط وأسهم خاصة وشركات رأس المال المغامر.

وضم وفد سوق أبوظبي العالمي كلاً من، إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق، وآرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق، وغيرهما من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى السوق. وحظي الوفد باهتمام كبير، حيث ساهم بأفكار قيمة، قدمها رئيس شؤون الأسواق، الذي شارك كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان «وجهات نظر المخصصين الماليين حول الفرص في الشرق الأوسط»، لاستكشاف الفرص في منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه الجولة لسوق أبوظبي العالمي في إطار سلسلة من المشاركات الاستراتيجية المرتقبة، التي تسعى لتحفيز المزيد من الشراكات الجديدة، وإرساء علاقات هادفة، بما يرسخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.

وقال آرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يشهد سوق أبوظبي العالمي تدفقاً كبيراً لشركات عالمية تعمل في قطاع إدارة الأصول، والذين أسسوا تواجدهم في المركز المالي الدولي بأبوظبي. ومن أبرزهم»بريفان هوارد«،، و»ابولو«، و»ناينتي وان«، و»روتشايلد أند كو«، و»جي كيو جي بارتنرز«، و تي سي أي. وقد اجتذب هذا التطور الملحوظ اهتمام الصناديق العالمية الكبرى في الولايات المتحدة، ما أدى إلى دعوة سوق أبوظبي العالمي لتبادل الأفكار حول الفرص الفريدة والتطورات التي تحدث في القطاع المالي في أبوظبي. واستجابة لهذا الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الشركات العالمية التي تدرس تأسيس تواجد لها في سوق أبوظبي العالمي، شاركنا في أكثر من 40 جلسة مباحثات ثنائية مع صناديق تحوط وصناديق أسهم خاصة وشركات رأس مال استثماري».

ورسخت الإمارات مكانتها كمركز أعمال ومال محوري، وأصبحت إمارة أبوظبي وجهة مفضلة لشركات إدارة الأصول والصناديق العالمية، حيث ارتفعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي نمواً ملحوظاً، من خلال أسماء عالمية كبيرة، أسهمت في نمو الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 52% في الربع الثالث من العام 2023. كما شكل أسبوع أبوظبي المالي للعام 2023 مناسبة إضافية لترسيخ مكانة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي، حيث شهد هذا الحدث إعلان 14 مؤسسة مالية كبرى، تدير مجتمعة أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار، عن تأسيس عمليات جديدة لهم في سوق أبوظبي العالمي.

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