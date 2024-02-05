«مبادلة» تستثمر في «مانيبال» الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية. وستواصل «تيماسك»، وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة، الاحتفاظ بحصة أغلبية في «مانيبال».

وتقدم «مانيبال» خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة وذلك من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تقوم حالياً بخدمة حوالي 6 ملايين مريض في العام، من خلال أكثر من 30 مستشفى في مختلف أنحاء الهند. وتعد «مانيبال» ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف طبيب.

وقالت كاميلا مكابيلي لانقويلي، رئيسة وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة: «تعد مانيبال إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية في الهند، وتتميز بالتزامها بالتميز الإكلينيكي ومعايير الحوكمة المؤسسية والعناية الفائقة بالمرضى. ونحن نتطلع لدعم «مانيبال» في مسيرة نموها خلال السنوات القادمة، للاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على خدمات الرعاية الطبية عالية الجودة في كل أنحاء الهند».

وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة الاستثمارات المباشرة في آسيا في شركة مبادلة: نحن سعداء بالعمل مع شركاء متميزين مثل «تيماسك»، و«تي بي جي»، والدكتور رانجان باي والفريق التنفيذي في «مانيبال» بهدف تطوير أعمالنا في المرحلة التالية من مسيرة النمو.»وأضاف:«تلعب «مانيبال» دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الهند ونحن سعداء بالتعاون معهم».

يشار إلى أن «مانيبال» تأسست عام 1991 على يد الدكتور رانجان باي، وكانت بدايتها في مدينة بنجالور قبل أن بتوسع نشاطها بسرعة ليغطي كل أنحاء البلاد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز