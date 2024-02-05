«الاتحاد للمدفوعات» و «بوتيم» يطلقان منصة «آني» للدفع الفوري بالمحمول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، المجموعة العاملة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة جديدة مع «الاتحاد للمدفوعات»، إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بهدف إطلاق منصة «آني» الرائدة لخدمات الدفع الفوري، والتي تتولى تشغيلها شركة «الاتحاد للمدفوعات». وبموجب التعاون الجديد، يصبح تطبيق «بوتيم» المدعوم من «PayBy» أول منصة للتكنولوجيا المالية توفر منصة «آني»، التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري وآمن على مدار الساعة، وتسمح بتحويل الأموال بسهولة من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بالمستلم، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات الأرقام الدولية للحسابات المصرفية.

وتشتمل منصة آني على مجموعة من الخصائص والمزايا المبتكرة التي تتيح التحويل الفوري والآمن للأموال اعتماداً على رقم الهاتف فقط، لترسي معايير جديدة لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من خلال توفير توافقية شاملة بين مختلف خدمات الدفع، مما يتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة.

الشمول المالي

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أسترا تك» ومنصة «بوتيم»: «تسرنا قيادة الجهود لرسم ملامح جديدة في مجال تقنيات الدفع الرقمية، حيث تعكس الشراكة الجديدة التزامنا بتعزيز الابتكار والشمول المالي، ودعمنا لمبادرات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤيتنا لتطبيق «بوتيم»، ولا سيما بعد الزيادة في حجم التحويلات المالية عبر خدمة «PayBy» التي يدعمها التطبيق، والتي تجاوز عددها ملياري معاملة مؤخراً».

وتوفر منصة «آني» للدفع الفوري مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة، مثل الدفع باستخدام أحد المُعرّفات المختلفة والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR وطلب الدفع والمدفوعات بالتقسيط، كما تتيح تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية داخل دولة الإمارات بشكل فوري وآمن، مما يسهل عمليات الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها، ستدعم المنصة خدمات التحويل المباشر من حسابات المشتركين لدى المصارف والمحافظ الرقمية إلى أي حساب لدى أحد المصارف المشاركة في المنصة باستخدام معرف واحد فقط، مثل رقم الهاتف المتحرك. ويتم التخطيط لإضافة خدمات جديدة في الإصدارات المستقبلية للمنصة، بما فيها خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريعة QR، والدفع من خلال الخصم المباشر، والشيكات الرقمية.

3 خطوات

ويمكن لمستخدمي تطبيق «بوتيم» تفعيل خدمة «آني» باتباع ثلاث خطوات بسيطة، تشمل الذهاب إلى صفحة «المدفوعات» واختيار «التحويل عن طريق آني» ثم الضغط على خيار «التفعيل الآن»، ليتم بعد ذلك ربط الخدمة بحساب الدفع الخاص بمستخدم تطبيق «بوتيم»، مما يتيح إمكانية استقبال الأموال أو تحويلها بشكل مباشر من وإلى أي حساب مصرفي. كما يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال من أي شخص قام بتفعيل خدمة «آني» (سواء على تطبيق «بوتيم» أو على أي منصة أخرى). وفي حال لم تكن خدمة «آني» مفعلة على حساب المستفيد، يتعامل معها «بوتيم» كتحويل مالي محلي عادي لتتم إضافة المبلغ إلى حساب المستخدم.

وقال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «نعمل في ’الاتحاد للمدفوعات‘ على إعادة تعريف مفهوم الدفع الرقمي، ودعم رؤية دولة الإمارات ومبادراتها الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي. ويسهم توفير خدمة ’آني‘ ضمن تطبيق ’بوتيم‘ في الارتقاء بتجربة المستخدمين وترسيخ المكانة الرائدة لكل من ’أسترا تك‘ و’الاتحاد للمدفوعات‘ في طليعة الابتكارات التكنولوجية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع «PayBy» وغيرها من الشركاء البارزين لإضافة خدمات جديدة على منصة ’آني‘ وتمكين العملاء من تحقيق الاستفادة القصوى منها».

وتحظى شركة «أسترا تك» بمكانة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل محفظتها المتكاملة من الخدمات المالية الرقمية الموجهة للمستهلكين والتجار على حد سواء. وتوفر الشركة من خلال تطبيق «بوتيم» فائق القدرات خدمات التحويل المباشر والتحويلات الدولية ومنتجات البطاقة مسبقة الدفع، وغيرها الكثير من خدمات التكنولوجيا المالية التي تركز على الشمولية والابتكار والأمن. وتؤكد هذه الشراكة التزام «أسترا تك» بقيادة جهود التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

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