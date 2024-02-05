إطلاق خدمات امتثال مصرفية مفتوحة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة فنتك جالكسي، العاملة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والابتكار المالي، منصة في الإمارات لتقديم حلول امتثال قوية للخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، تتسم بسرعة الوصول إلى السوق ومناسبة من حيث التكلفة.

ويعد FINX Comply عبارة عن حل برمجيات كخدمة قائم على السحابة، يوفر بوابة واجهة برمجة تطبيق مفتوحة مع قدرات امتثال جاهزة لخدمة معلومات الحساب وواجهات برمجة التطبيقات لخدمة بدء الدفع.

كما توفر المنصة مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك خدمة معلومات الحسابات وخدمة بدء الدفع، المتوافقة مع اللوائح المحلية مثل إطار العمل المصرفي المفتوح في الإمارات وإطار العمل المصرفي المفتوح للبنك المركزي السعودي، ولوائح البنك المركزي الأردني لعمليات الخدمات المالية المفتوحة، والإطار المصرفي المفتوح في البحرين، وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز