24 % نمو سياح الأسواق الدولية إلى رأس الخيمة في 2023

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت إمارة رأس الخيمة تسجيل أداء متميز في قطاع السياحة خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 24% في عدد السياح من الأسواق الدولية، وزيادة سنوية بنسبة 11.7% في معدل إشغال الفنادق بالإمارة، والعديد من الإنجازات المتميزة، بدءاً من كونها أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة «إرث تشيك» الفضية، ووصولاً إلى تعزيز ترابطها الجوي وسجلها من الفعاليات المميزة.

وكشف راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لـ«البيان الاقتصادي» أن الإمارة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع الفندقية خلال الفترة 2024 – 2025 لتضيف 2377 غرفة فندقية مقرراً افتتاحها خلال العامين القادمين.

ويشمل ذلك منتجع ويستن 257 غرفة، وسوفيتل الحمراء 292 غرفة، وروف جزيرة المرجان 441 غرفة، وروتانا مانغروف 258 غرفة، وسيج، مجموعة مانتس لودج الجبلي (70 غرفة)، كما تم الكشف عن تفاصيل تصميم منتجع وين جزيرة المرجان الجديد المكون من 1500 غرفة بتكلفة قدرها 3.9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن محفظة فنادق رأس الخيمة سريعة النمو وتلعب دوراً رئيسياً في جذب المزيد من الوافدين إلى الإمارة، وخلال عام 2023، تم الإعلان عن عدة مشاريع فندقية جديدة تشمل علامة نوبو، ولو ميريديان، وفنادق دبليو، وجي دبليو ماريوت وهيلتون في جزيرة المرجان بالإضافة إلى نيكي بيتش في ميناء العرب، والتي تمثل أكثر من 1800 غرفة، كما رحبت الوجهة بفندق أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة، ويضم المنتجع 174 غرفة وجناحاً وفيلا، بما في ذلك فلل مقامة فوق الماء، والتي تُعد الأولى من نوعها في الإمارة، كما أعيد افتتاح فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة الشهير الذي تم تجديده بشكل كامل، حيث كشف عن غرف وأجنحة جديدة وتجارب طعام فريدة ومساحات جديدة للعافية والفعاليات.

وأكد فيليبس، أن رأس الخيمة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاح في عام 2024، بعدما سجلت أعلى رقم لها في عدد الزوار بلغ 1.22 مليون زائر، بزيادة قدرها 7.8% عن عام 2022، فضلاً عن ارتفاعٍ سنوي ملحوظ بنسبة 24% في عدد السياح الدوليين، مرتكزةً إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتنظيم الأحداث العالمية، والمساعي الدؤوبة لتحقيق هدفها الأسمى بأن تكون إمارة مستدامة ومتاحة للجميع.

وأشار إلى أن جهود الهيئة للترويج للإمارة أمام جمهور عالمي أوسع آتت ثمارها في عام 2023، وعزز مشهد هذا النمو معدل إشغال الفنادق في الإمارة أيضاً الذي شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث وصل إلى 74%، بنمو سنوي نسبته 11.7%، ويرتكز هذا الأداء القوي إلى خطط النمو الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة، والتي تنوعت بين الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وإطلاق المبادرات التي استهدفت جذب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

ربط عالمي

وأكد راكي فيليبس، أن الهند تعتبر سوقاً رئيسياً للسياحة في رأس الخيمة، خاصة لسياحة الترفيه والحوافز وحفلات الزفاف، حيث ساهمت إضافة شركة «إنديجو إيرلاينز» لخط رحلات مباشرة من حيدر أباد إلى رأس الخيمة، إلى جانب رحلاتها المباشرة من مومباي، في تسريع نمو عدد زوار الإمارة، وفيما يتعلق بالنقل البحري، استقبلت الإمارة 6 طلبات زيارة من 4 سفن سياحية فاخرة في النصف الأول من العام، وستستقبل 14 طلب زيارة من سفن سياحية فاخرة في موسم 2023 / 2024، مع توقع زيادتها إلى 20 طلب زيارة بحلول موسم 2025 / 2026 و50 طلب زيارة بحلول موسم 2030 / 2031، مما سيؤدي إلى زيادة ركاب الرحلات البحرية، وبالتالي زيادة عدد الزوار إلى الإمارة.

وأضاف: تشكل زيادة الرحلات الجوية إلى رأس الخيمة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف تعزيز وصول السياح إلى الإمارة. وفي الأول من نوفمبر 2023، بدأت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية إلى مطار رأس الخيمة ، مما ساهم في ربط الإمارة بأكثر من 160 وجهة حول العالم عبر مركز الناقلة بالدوحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز