جائزة «إنجاز العمر» للرئيس التنفيذي لـ«دراجون أويل»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة دراجون أويل على جائزة مرموقة في حفل مؤتمر وجوائز "شيبتيك" البحرية الدولية الثامن عشر لعام 2024. فقد تم تكريم الرئيس التنفيذي للشركة علي راشد الجروان بجائزة «إنجاز العمر - خدمات النفط والغاز» تقديراً لإسهاماته وقيادته المميزة في تطوير صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً.

وتعد جائزة الإنجاز مدى الحياة هذه بمثابة شهادة على الخدمات التي قدمها علي الجروان لقطاع النفط والغاز، واعترافاً بتفانيه في نموه وتطوره، كما أرجعت البحرية الدولية اختيار الجروان لهذا التكريم، إلى مسيرته وخبرته الكبيرة في التغلب على تحديات الصناعة .

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