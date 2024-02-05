42 مليار درهم أرباح 9 شركات مدرجة في دبي بنمو 66 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفزت أرباح 9 شركات مدرجة في سوق دبي المالي إلى 41.8 مليار درهم في عام 2023، بنمو نسبته 66 %، مقابل 25.2 ملياراً في عام 2022، بزيادة قيمتها 16.6 مليار درهم.

وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 39.8 مليار درهم في عام 2023، أي ما نسبته 95.2 % من الإجمالي، وذلك مقارنة بأرباح حققتها هذه البنوك بقيمة 24 مليار درهم في عام 2022، وبنسبة زيادة سنوية 65.8 %.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، مسجلاً نمواً 65 %، لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي 2.12 مليار درهم، بزيادة 71 %)، بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

بنك المشرق

حقق بنك «المشرق» نمواً قوياً في صافي الأرباح، ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 130 % على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

دبي الإسلامي

سجل بنك «دبي الإسلامي»، نمواً بنسبة 26 % على أساس سنوي، ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

دبي التجاري

ونجح بنك دبي التجاري في تحقيق أرباح صافية قياسية، بلغت 2.65 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 45.2 %، مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية، والبالغة 4.9 مليارات درهم، بنسبة 29.5 %، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة، والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات. وارتفع إجمالي القروض بالبنك بنسبة 11.6 %، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022، ليصل إلى 88.9 مليار درهم.

تيكوم

حققت مجموعة تيكوم إيرادات قياسية، بلغت 2.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10 % على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2023).

ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة، مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد، عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

ديار للتطوير

تمكنت ديار للتطوير العقاري، من تحقيق نتائج قياسية، مسجلة زيادة بنسبة 206 % في الأرباح الصافية، بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت 440.7 مليون درهم في عام 2023، مقابل 144.2 مليون درهم في عام 2022.

وبلغت الإيرادات الإجمالية في عام 1,25 مليار درهم، بزيادة 56 %، مقارنة بعام 2022، الذي سجل 803.4 ملايين درهم.

وترجع الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري إلى 412 مليون درهم، وذلك بفضل التقدم المحرز في عمليات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى المبيعات المتميزة التي حققتها الشركة في عام 2023.

سوق دبي المالي

أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مع تحقيق زيادة بنسبة 124 % في صافي الأرباح، قياساً على العام السابق، لتصل إلى 329.4 مليون درهم، مقارنة بقيمته البالغة 147.1 مليون درهم في عام 2022. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 280 مليون درهم، تمثل نسبة 3.5 % من رأس المال، ونسبة 95 % من إجمالي الأرباح المحتفظ بها للتوزيع.

سكون للتأمين

حققت شركة «سكون للتأمين»، صافي أرباح بقيمة 257.4 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بربح بقيمة 259.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022، بتراجع طفيف نسبته 0.7 %. وسجّلت الشركة إيرادات من التأمين بقيمة 4.6 مليارات درهم خلال عام 2023، مقارنة بإيرادات بقيمة 3.87 مليارات درهم في 2022، بزيادة 18.8 %.

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